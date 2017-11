Le shônen Black Torch chez Ki-oon en février 2018

Les éditions Ki-oon annoncent l’arrivée programmée, le 8 février prochain, du premier tome de Black Torch, un prometteur shônen issu du catalogue Shueisha.

Modelé par Tsuyoshi Takakai, ce titre est pré-publié dans le Jump SQ et est présenté comme “un récit des plus jouissifs, au rythme effréné, où ninjas, démons et exorcistes s’affrontent dans des combats dantesques !”. Au Japon, la série compte 2 volumes sortis.

Résumé Ki-oon:

Jiro n’aspire qu’à vivre tranquille, et pourtant c’est un véritable aimant à problèmes : non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de communiquer avec les animaux ! Alors quand il trouve un mystérieux chat noir mal en point, il n’hésite pas une seconde à lui venir en aide.

En fait de félin, il a recueilli Rago, un Mononoke surpuissant ! Ces créatures surnaturelles, capables de dévorer les humains, vivent d’ordinaire cachées… Mais Rago est en fuite, poursuivi aussi bien par des exorcistes que par ses propres pairs ! Un démon ne tarde pas à retrouver sa trace, et un combat épique s’engage. Jiro, imbattable contre de simples humains, ne fait pas le poids face à un monstre… Pour sauver son bienfaiteur de la mort, Rago n’a d’autre option que de recourir à une technique de possession. Un humain et un Mononoke alliés dans un même corps, on n’avait jamais vu ça ! Exorcistes ou esprits, quel camp choisiront-ils ?

Source : Ki-oon