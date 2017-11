TBT : Video Girl Ai

Titre pionnier du « phénomène manga » en France, la comédie romantique de Masakazu Katsura reste d’actualité, presque 30 ans après sa création : une suite en drama vient d’être annoncée !

Pauvre Yota ! Moemi, sa camarade de lycée pour qui son cœur bat la chamade, vient de lui apprendre qu’elle était amoureuse d’un autre garçon. Takashi, le meilleur ami de Yota, qui décide de sacrifier ses sentiments pour le bonheur du couple. Ivre de chagrin, notre héros découvre un vidéo-club dont il ignorait la présence la veille encore, où il loue une étrange K7 qu’il s’empresse de visionner à domicile. La jeune fille à l’image sort alors subitement de l’écran pour tomber dans ses bras ! Seul problème : le magnétoscope de Yota étant défectueux, la jolie Ai a subi un bug durant son transfert, notamment au niveau de sa personnalité !

Depuis le succès de Wingman, le débat a toujours été tendu entre Masakazu Katsura, mangaka passionné de science-fiction, et son responsable éditorial Kazuhiko Torishima, plus porté sur la romance. Ce dernier a gain de cause sur Video Girl Ai, où prédominent pendant 13 tomes les triangles amoureux, saupoudrés d’un léger érotisme qui finit d’accrocher les lecteurs du Shônen Jump dès son lancement en 1989. A tel point qu’en 1993, Katsura doit réviser la fin de son titre pour satisfaire le public, et lui offrir une suite en deux tomes, Video Girl Len.

L’héritage de Video Girl Ai se fait sentir durant le quart de siècle suivant sa fin, avec une multiplication de comédies romantiques lycéennes (Ichigo 100%, To love ru….) qui joueront plus sur l’érotisme, sans jamais retrouver l’atmosphère du titre de Katsura. Une ambiance délicate à retranscrire : en dehors d’une série de six OAV en 1992, le manga n’a jamais été adapté ! Les choses changeront l’an prochain, avec l’annonce d’un drama. Intelligente, la production a misé sur une suite mettant en scène le fils de Yota, plutôt qu’une transposition pure et dure. La sensibilité sur VHS sera-t-elle la même sur Blu-Ray ? On attend de le savoir…