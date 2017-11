Shûzô Oshimi arrive chez Pika avec Happiness

Très belle pioche pour Pika ! L’éditeur annonce l’arrivée, le 17 janvier 2018, du premier tome d’Happiness, dernier titre de Shûzô Oshimi (Dans l’intimité de Marie, Les Fleurs du Mal),si l’on ne prend pas en compte le one-shot Waltz.

Lancée en été 2015 dans le magazine Bessatsu de l’éditeur Kodansha, Happiness est une série comptant 6 tomes au Japon. Elle repose une nouvelle fois sur l’adolescence, un sujet fort de l’auteur, avec un touche de fantastique puisque la thématique du vampire y est creusée.

Pika annonce que le rythme de parution sera trimestrielle.

Résumé Pika:

La vie en première année de lycée de Makoto Ozaki est une série d’humiliations et de déceptions. Mais une nuit, une fille mince et pâle lui saute dessus pour boire son sang et lui offre le choix entre mourir ou vivre comme elle… Makoto choisit de vivre et, doté d’une force nouvelle, il ne sera plus le jouet de ses camarades. Mais prisonnier d’un corps qui n’a plus rien d’humain, l’adolescent réalise qu’il a quitté un enfer pour un autre…

