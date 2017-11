Personnalité de la semaine : Kosuke Fujishima

Connu des fans de manga, d’anime et de jeux vidéo, le nom de Kosukue Fujishima fait aujourd’hui fureur… dans les pages des tabloids !

Il y a trente ans déjà, en 1986, un jeune homme de 22 ans sort son premier manga solo, après des mois à assister Tatsuya Egawa. Dans You’re under arrest apparaissent déjà les marottes de son auteur Kosuke Fujishima : des jolies filles (ici, en l’occurrence, deux fliquettes) et des motos représentées avec un soin maniaque. Le succès est tel que le mangaka débutant entame en parallèle une nouvelle série deux ans plus tard, Ah! My Goddess.

Les aventures de la déesse Belldandy dureront 48 tomes jusqu’en 2014, engendrant sur 25 ans de nombreuses adaptations animées en série, OAV et films. Leur succès public permettra à Fujishima d’être reconnu par le reste de la profession, et d’être recruté en tant que chara designer sur deux licences d’importance : Sakura Wars (entre 1996 et 2005) et les jeux Tales of…, depuis Tales of Phantasia (1994) jusqu’au récent Tales of Berseria (2016).

C’est cependant pour son récent mariage que l’artiste fait parler de lui : il vient d’épouser une cosplayeuse de 20 ans, qui a donné naissance à leur premier enfant en juillet 2016. L’information avait alimenté la presse à scandale, qui vient d’en remettre une couche : Fujishima aurait tout plaqué subitement pour aller vivre avec la jeune fille tout juste majeure, y compris une ancienne fiancée qui demanderait désormais des dommages pour les dégâts émotionnels vécus. De quoi fournir un scénario pour son retour à la table à dessin !!!