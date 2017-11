L’Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama chez Pika en 2018

Et une nouvelle annonce Pika pour 2018, une ! L’éditeur dégaine L’Atelier des Sorciers (Tongari Bôshi no Atelier), un manga doté d'”une histoire haletante, des graphismes à couper le souffle et une héroïne attachante, voilà les ingrédients de cette série fantastique qui va ensorceler petits et grands, amateurs de manga ou non“, selon l’éditeur.

Coup d’envoi le 7 mars 2018 donc pour découvrir ce titre de Kamome Shirahama qui signe là sa 4e oeuvre. La série est en cours de parution au Japon avec deux tomes sortis. Elle est prépubliée dans les pages du Morning Two (All out!!, The Drifters) de Kodansha. Si l’auteure vous intéresse, sachez qu’elle collabore depuis plusieurs années avec des maisons d’éditions U.S, comme ici ou elle signe la (très belle) cover de Batgirl chez DC.

【お知らせ】バットガール&バーズオブプレイ#17のバリアントカバーを描きました。集合絵です。よろしくね!

My variant cover for Batgirl and the Birds of Prey #17! pic.twitter.com/larBlvIQIr — 白浜鴎 (@shirahamakamome) 23 octobre 2017

Notez enfin que c’est Fedoua Lamodière (Dragon Ball Super) qui s’occupe de la traduction.

Résumé Pika :

Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En l’espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d’un livre de magie et d’un encrier qu’elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s’exerce alors en cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet un acte tragique !

Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l’existence !

Source : Pika