Dragon Ball FighterZ : une vidéo de gameplay pour C-18

La journée commence avec une petite vidéo de gameplay de Dragon Ball FighterZ, le nouvel opus vidéoludique de la célèbre saga à paraître le 26 janvier prochain sur PS4 et Xbox One. Au cœur du trailer, le personnage de C-18 et ses attaques à deux avec C-17.

Comme souvent avec ArcSystem, la maison chargée du développement du jeu, on retrouve toutes les mimiques et postures fidèles de la célèbre cyborg, un travail déjà aperçu avec Dragon Ball Extrem Butoden (Nintendo 3DS), qui ressemblait de plus en plus à une expérience réduite avant cet opus qui semble à la hauteur de sa grande ambition.

Un régal pour les yeux.

Source : ANN