Le manga Grimoire of Zero chez Ototo en janvier 2018

Après la sympathique version anime (White Fox) servie chez Wakanim cette année, c’est sous ses habits de manga que Grimoire of Zero arrive en France. C’est l’éditeur Ototo qui récupère la série, avec deux premiers tomes annoncés au 19 janvier 2018.

Grimoire of Zero est à l’origine un light novel de l’écurie Kadokawa chapeauté par Kakeru Kobashiri (scénario) et Shizuma Yoshinori (illustrations). Pour cette version manga, qui compte six tomes édités au Japon, c’est Takashi Iwasaki (visitez son compte Pixiv) qui s’y colle. Cet artiste a lancé sa carrière en 2010 avec des dojinshi hentai avant de se signaler le recueil Kantai Collection Kancolle.

Résumé Ototo :

“En l’an 526 du calendrier liturgique, la pratique de la sorcellerie reste interdite. Les sorcières sont ainsi chassées au nom de la justice à travers tout le royaume de Venius. Seul et méprisé par le reste de la population, un mercenaire mi-homme mi-bête rêve jour et nuit de briser la malédiction qui a fait de lui un être hybride depuis sa naissance… Sa rencontre avec une sorcière du nom de Zéro pourrait bien faire de ses rêves une réalité. Elle lui propose de le transformer en humain s’il accepte de l’escorter en tant que garde du corps dans sa recherche d’un livre magique qui serait capable de provoquer des ravages, voire la fin du monde. Commence alors la quête de cet atypique duo destiné à protéger les secrets de l’art de la magie afin de rassembler humains et sorcières ! ”

Source : Ototo