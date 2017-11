Personnalité de la semaine : Hiromi Tsuru

Le décès de la comédienne de doublage a bouleversé les fans de Dragon Ball à travers la planète. Mais Hiromi Tsuru était plus que la voix de Bulma…

Jeudi 16 novembre 2017, la police de Tokyo découvre Hiromi Tsuru, inconsciente au volant de sa voiture qu’elle a eu le réflexe de garer sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute. Emmenée d’urgence à l’hôpital, la comédienne de 57 ans y sera déclarée décédée d’une dissection aortique quelques heures plus tard…

Enfant-star ayant commencé à tourner dans des drama dès l’âge de dix ans, Hiromi Tsuru découvre l’art du doublage devant la performance de Masako Ikeda, voix d’Audrey Hepburn. A 18 ans, elle décroche le rôle principal de Perrine, avant d’enchaîner deux ans plus tard sur Claire & Tipoune. Une vocation est née, et Hiromi Tsuru enchaîne les premiers rôles, comme Sabrina dans Max & Compagnie et Bulma dans la saga Dragon Ball.

Originaire de Hokkaido et pourtant allergique aux sports d’hiver, la passionnée de golf et de mah-jong laisse un grand vide derrière elle, et notamment auprès de ses collègues. Ryô Horikawa, voix de Végéta, était notamment devenu très proche de Hiromi Tsuru au fil des années, alors qu’il la trouvait si prétentieuse à leur rencontre ! Pourtant, personne n’avait anticipé la tragédie quelques jours auparavant : la comédienne exténuée avait interrompu la session d’enregistrement de Dragon Ball, se reprochant de négliger sa condition physique malgré les signaux d’alerte que lui lançait son corps…