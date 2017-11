Nouveaux mangas pour Norihiro Yagi et Kyoichi Nanatsuki

La nouvelle édition du Weekly Shônen Sunday dévoile de nouveaux projets pour plusieurs auteurs. D’autres annonces sont attendues, mais nous savons déjà que le scénariste Kyochi Nanatsuki (ARMS, Area D, The Arms Peddler) ou encore le mangaka Norihiro Yagi (Claymore) y lanceront leurs projets respectifs.

Pour Kyoichi Nanatsuki, le futur manga s’appelle Tantei Zeno to Nanatsu no Satsujin Misshitsu ou Detective Zeno and the Seven Closed Room Murders (image de droite) et sera co-signé avec le dessinateur Sugiyama Tappei . Le premier chapitre de ce polar sera publié le 29 décembre prochain.

Concernant Norihiro Yagi, la série est nommée Sōkyū no Ariadne ou Ariadne of the Azure Sky (image au centre avec un duo qui se tient la main) et commencera sa publication le 6 décembre. On ne sait pas grand chose du plot, si ce n’est qu’un garçon vivant en autarcie croisera le destin d’une jeune fille.

Source : ANN