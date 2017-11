Made in Abyss : une suite annoncée (vidéo) !

Assurément parmi les meilleurs titres de la saison, l’anime Made in Abyss vient d’annoncer lors d’un event qu’une suite était dans les cartons. Une bande annonce est même déjà disponible.

Dans notre AnimeLand n°218, on soulignait toute la qualité du travail de Kinema Critrus pour adapter à l’écran le manga d’Akihito Tsukushi. On ne sait pas encore si le format sera le même, ni si la date de diffusion est pour l’automne prochain.

Les 13 épisodes de la saison 1 restent accessibles chez Wakanim. Pour le porter à l’écran, c’est le studio Kinema Citrus (Under the Dog, Broken Blade, Tokyo Magnitude 8.0.) et Masayuki Kojima qui sont à la direction de cette production qui s’annonce particulièrement jolie.

Le réalisateur Masayuki Kojima est un storyboarder expérimenté, avec des séries comme Gungrave, Master Keatonet surtout Piano Forest attachées à son C.V. À ses côtés, Hideyuki Kurata (Samurai Flamenco, Drifters) sera au script, et Kazuchika Kise au chara-design (directeur d’animation sur le film Eden of the East ou Evangelion 1.0). Enfin, la superbe direction artistique (décors) est menée par Osamu Masuyama. Un poids lourd passé sur Ponyo, your name. ou Eden of the East, rien que ça. La musique quant à elle est composée par Kevin Penkin, un gaijin pas totalement débutant puisqu’il a entre autres composé l’OST de Norn9.

Résumé Wakanim :

“À la surface de cette planète, un seul endroit demeure encore mystérieux et inexploré : un trou gigantesque surnommé « L’Abysse ».

Dans cette crevasse sans fond dorment des trésors que l’humanité ne semble plus pouvoir reproduire. La fascination et l’émerveillement que représente L’Abysse poussent de nombreuses personnes à s’y aventurer.

Riko, un jeune orphelin de la ville d’Ôsu, rêve de percer les mystères de L’Abysse et de devenir un explorateur à son tour. Il décide un jour de se lancer dans l’aventure accompagné dans sa quête d’un robot humanoïde.

Source : ANN