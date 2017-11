Le manga No Game No Life chez Ototo en 2018

Les éditions Ototo accueilleront en 2018 la série No Game No Life dans leur catalogue manga. Le premier tome sortira le 16 mars 2018 et sera vendu au prix de 7.99 euros.

Imaginé en 2012 par Yuu Kamiya, le light novel No Game No Life fait régulièrement parti des titres les plus vendus du genre au Japon. Le manga a vu le jour en 2013 chez Media Factory et voit ses dessin êtres signés par Masahiro Hiiragi, qui n’est autre que la femme de l’auteur.

Résumé Ototo :

Sora et Shiro sont deux frères et soeurs : le plus grand est sans emploi, la plus jeune, déscolarisée. Ils vivent ensemble confinés chez eux, en marge de la société. Sur Internet, on parle d’eux comme une véritable légende urbaine, au vu de leur talent aux jeux vidéo. Le monde réel, lui, n’est rien de plus qu’un « jeu pourri » pour la fratrie. Mais un beau jour, quelqu’un se surnommant « Dieu » les transporte soudainement dans un autre monde où tout serait déterminé par les jeux ! Ces deux rebuts de la société deviendront-ils les sauveurs de ce nouveau monde ?

Source : Ototo