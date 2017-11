Le free-to-play Saint Seiya Cosmo Fantasy disponible sur l’App Store et Google Play

C’est dans une version anglaise que le jeu de rôle Saint Seiya Cosmo Fantasy débarque sur mobiles. Le jeu est gratuit et disponible sur l’App Store et Google Play.

Basé sur l’anime, le jeu vous propose de former une équipe de chevaliers parmi un roster qui s’annonce plutôt riche au vu des images. Si le jeu est en anglais, l’enrobage sonore semble succulent avec la présence des seiyu de l’anime ainsi que les thèmes musicaux d’origine.

Basé sur un système de RPG au tour par tour, le jeu est gratuit mais passe aussi par la case payante pour certaines options. Pour célébrer la sortie mondiale de cet opus distribué au Japon l’an passé, le jeu offre le personnage d’Aiola (Armure d’or du Lion) aux nouveaux joueurs.

Présentation du jeu :

Saint Seiya Cosmo Fantasy permet aux fans de revivre l’histoire de la série originale. Les joueurs profiteront d’un gameplay dynamique de type action-RPG en composant une équipe de cinq chevaliers. Le panel de personnages comprend l’ensemble des chevaliers de bronze, d’argent et d’or, et même les chevaliers noirs, doublés par les acteurs de la série originale. Les joueurs peuvent modifier leurs chevaliers à l’aide de la fonction développement des personnages, et même les améliorer en leur assignant des techniques et objets spéciaux. Saint Seiya Cosmo Fantasy transportera les fans de la première heure comme les nouveaux venus, grâce à son gameplay dynamique basé sur l’action et aux incroyables techniques ultimes, contrôlées par des mouvements intuitifs de tapotage et de glissement.

Source : Bandai Namco