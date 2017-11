Le spin-off Code Geass: Lancelot & Guren arrive

C’est le site officiel du Comic Newtype de Kadokawa qui a diffusé le prologue du spin-off Lancelot & Guren de la série Code Geass.

Code Geass – Hangyaku no Lelouch Gaiden – Shiro no Kishi, Kurenai no Yasha, de son nom complet, verra son premier chapitre être publié le 22 décembre prochain au Japon. L’histoire de ce spin-off se centre sur le passé du duo Suzaku/Kallen, et est mis en image par Takahiro Kimura et Bisui Takahashi (scénario).

Notez qu’un autre spin-off est dans les tuyaux, Code Geass Danshō – Mosaic no Kakera. Il s’agira d’un omnibus centré sur six protagonistes de l’histoire touchés indirectement par les événements de la trame principale. Un travail qui sera visible ici.

Tout cela s’accorde pour faire revenir cette saga au premier plan et accompagner la résurrection de Zero dont on attend encore la précision du format…

Source : ANN