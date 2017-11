TBT : 3×3 Eyes

Pendant quinze ans et quarante volumes, le manga de Yuzo Takada a fait rêver le Japon. Il suffit pourtant de feuilleter le trentenaire 3×3 Eyes pour réaliser combien il tient encore la dragée haute aux titres contemporains. Au point de revenir dans les librairies !

Les années 80 sont une décennie faste dans la production manga. Stimulés par la croissance sans pareille du secteur, auteur et éditeurs entremêlent des genres jusqu’ici cloisonnés (humour, sport, romance, action, fantastique…) en s’affranchissant du respect littéral aux mythes ancestraux qui peuvent les inspirer. Ainsi, dans la droite lignée de Dragon Ball sorti trois ans plus tôt, Yuzo Takada transpose une légende à son époque dans une saga qui passionnera le Japon dès sa sortie en 1987.

Dernière descendante des Sanjiyan Unkara, être légendaires possédant trois yeux, la jolie Paï n’a pourtant qu’un but : redevenir humaine. Dans sa quête, elle s’appuie sur Yakumo, adolescent nippon de 16 ans devenu son wu, un serviteur à qui elle a conféré son immortalité. Même réduit en bouillie, il revient à la vie et se régénère tant que le cœur de Paï bat. Unis par le même objectif, les deux jeunes héros le seront bientôt par les liens du cœur, pour le meilleur et surtout le pire…

Fusionnant mythes ancestraux et univers contemporain réaliste, comédie romantique et gore, 3×3 Eyes étale jusqu’en 2002 les quarante tomes de sa saga. Découpée en arcs distincts, elle n’aura pourtant connu que deux maigres adaptations en OAV (1991 et 1995) : l’absence d’une série TV a nui à sa popularité dans le reste du monde. Mais rien n’est perdu ! Fin 2014, Yuzo Takada a de nouveau convoqué ses héros pour une suite inattendue en quatre volumes. Les retrouvailles avec le public ont été si enthousiastes que la saga est repartie pour un nouveau cycle en décembre 2016 !