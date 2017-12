Trailer et date de diffusion pour B: The Beginning (Production I.G)

En parallèle à la production du nouvel anime Ultraman, Production I.G a donné des infos sur le projet B: The Beginning (12 épisodes), anciennement baptisé Perfect Bones.

Ainsi, cette série d’enquête policière dirigée par le génial Kazuto Nakazawa (séquence anime de Kill Bill, chara-design de Samurai Champloo) sera diffusée sur Netflix à partir du 2 mars 2018. Ici, il sera aux côtés de Yoshiki Yamakawa (Little Busters!). Le script est géré par Katsuya Ishida, aperçu sur Hajime no Ippo Rising, et la musique a été confiée au célèbre Yoshihiro Ike (Shingeki no Bahamut).

Le thème musicale du trailer, The Perfect World, est signé Man With A Mission. Aussi, on en sait plus sur le casting, avec notamment la présence de Yuuki Kaji (Eren Jager).

Source : ANN