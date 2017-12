En attendant un trailer, le jeu video à venir My Hero Academia : One Justice -signé Bandai Namco– se dévoile via une petite poignée de screenshots. Une palette qui donne surtout la vedette au héros Midoriya Izuku.

Le jeu de combat est programmé pour sortir sur PS4 et Nintendo Switch en 2018. Le roster n’a pas encore été officialisé, mais on devrait en savoir plus le 16 décembre prochain, à l’occasion du Jump Festa. Un trailer devrait y être projeté.

. .

Source : ANN