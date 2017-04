Dragon Ball Super – Épisode 28

Épisode 28: “Le Dieu de la Destruction de l’univers 6. Champa !”

Après les arcs Beerus et Freeza, l’épisode 28 introduit celui qui est réservé à Champa, un personnage encore méconnu du public français. Nous retrouvons alors Gokû et Vegeta toujours sur la planète du seigneur Beerus, poursuivant leur entrainement aux côtés de Whis. Tout se passe relativement bien jusqu’à ce que Champa et Vados fassent une arrivée fracassante, réveillant au passage un Beerus vert de rage. Une fois que la situation se calme, tout se petit monde se réunit autour d’une table et nous apprenons plusieurs choses très importantes (ou pas) :

Champa est le frère jumeau de Beerus, et Vados la sœur de Whis

Champa est donc le Dieu de la Destruction de l’univers 6. Beerus celui de l’univers 7 (celui de “notre” monde)

Il y a 12 univers qui marchent par paires (1 et 12, 2 et 11 etc…)

Champa s’est régalé avec les nouilles instantanées

Beerus semble plus fort que son frère. Cela reste à être prouvé sur la durée.

Une fois ces explications données, parfois de façon très étriquées,et que les deux frères en viennent aux mains (sans grande conséquences), Champa propose un marché à Beerus. Échanger la Terre et ses délicieux mets (les meilleurs de l’Univers puisque l’équivalent de la Terre de l’univers 6 n’existe plus, détruite par des guerres) contre les Orbes à Souhaits. Ces Orbes seraient l’élément à l’origine de la création des Dragon Ball. Elles seraient donc bien plus puissantes si l’on en croit Champa…Tout cela se disputera au cours d’un affrontement entre deux équipes de 5 éléments. Gôku et Vegeta seront évidemment de la partie. Ça promet.

Il est amusant de voir que la confrérie de la famille Beerus continue d’afficher une grande immaturité, en misant une planète et un grand pouvoir afin d’avoir la meilleure nourriture possible. Un trait de caractère qui est donc le vrai fil rouge de Dragon Ball Super, ce qui résonne, plus largement, avec l’oeuvre de Dragon Ball.

Sur la forme :

Vraiment pas joli du tout, ce 28e épisode voit son intérêt se résumer à sa narration, qui vient planter le décors du nouvel arc. Notez que le storyboard est signé Yashima Yoshitaka, déjà vu à l’oeuvre, sans gloire, sur le triste épisode 23 avec le même réalisateur qu’ici, Nakao Yukihiko. Yashima Yoshitaka avait participé, en tant qu’animateur clef, aux OAV La revanche de Coola et Broly, le guerrier légendaire.

Opening: “Chōzetsu- Dynamic!”

Ending : “Light Pink”

NB : Pour les reviews de Dragon Ball Super, nous nous baserons sur la version intégrale (non-censurée) que Toonami diffuse à 22h30. Voilà pourquoi la chronique arrive si tard.

4.5 Introduction On mettra évidemment de côté l'aspect technique très fade de cet épisode pour se concentrer sur les nombreuses révélations qu'enregistre la série. Avec un tournoi en toile de fond, les raccourcis avancés sont parfois faciles ou peu imaginatifs. Cela étant, ils tâtent le terrain pour proposer des combats que l'on espère de qualité. Réalisation 4

Animation 4

Originalité 4

Scénario 5

Musique 5

Design 5

Note public (survolez et cliquez pour voter !) ( 1 votes) 5