Dragon Ball Super – Épisode 31

Épisode 31: “Rencontre avec le Seigneur Zuno ! À la recherche des Super Dragon Ball !”

Après avoir choisi Piccolo comme nouveau membre de l’équipe devant affronter le groupe de Champa, Gokû et Vegeta doivent aller au centre de l’univers pour retrouver la dernière Super Dragon Ball. Jaco arrive alors pour apporter son aide sur ce projet mais le patrouilleur intergalactique n’est pas très partant. Finalement, il avance le nom d’un seigneur qui s’appelle Zuno. Ce dernier connaîtrait, apparemment, tout sur tout ! Bulma et Jaco embarquent donc à bord du vaisseau du patrouilleur et se lancent sur la trace de ce Zuno. En chemin, le duo revient sur leur première rencontre, quand Bulma était toute petite. Ce qui permet à Jaco de se “moquer” de la vieillesse de son ami le running gag s’installe.

Bulma et Jaco arrivent à bon port et font la rencontre des drôles de serviteurs du seigneur Zuno. Problème : il faut prendre rendez-vous avec lui pour le rencontrer, et le délai d’attente est de 7 ans ! Par chance, le criminel Burp Man, une cible de Jaco, est également présent pour une consultation ! Jaco en profite pour lui filer une petite correction et gagner de ce fait un rendez-vous immédiat !

Après avoir demandé à Zuno quel était le tour de poitrine de Bulma (83cm contre 87cm il y a quelques années, ce que Jaco révélera plus tard à Gokû…), Bulam parvient à obtenir plusieurs informations sur les Super Dragon Ball. Elles semblent relativement identiques à “nos” Dragon Ball : elles sont 7 (univers 6/7 inclus), furent créées à l’an 41 par le Dieu Zarama, et avancent un diamètre de 37,196.2204km. Bulma, tant bien que mal, parvient à tout noter sur son carnet mais ne peut poser d’autres questions : en tant que femme (moche, selon Zuna) elle avait droit à 3 questions (contre une seule pour Jaco) mais en paniquant elle usa bêtement ses munitions…

Finalement, le duo rentre sur Terre, et Jaco , avant de repartir, prévient Bulma qu’il sera bien présent en tant que spectateur au tournoi.

Sur la forme:

Plutôt sympa et faisant la place au duo Jaco/Bulma, cet épisode 31 est une mini-comédie en soi. Rien d’ultra ambitieux sur la forme mais une recette efficace, sans bavure. C’est Takahiro Imamura qui s’est chargé du storyboard et de la direction de cet épisode.

Assistant réalisateur sur près d’une dizaine de films/OAV de la licence, il s’est aussi occupé de l’adaptation de Go! Go! Ackman d’Akira Toriyama ou encore du format TV de Digimon. Ici, il signe une direction soignée et maîtrisée après sa participation à l’épisode 24.

Notons enfin que Toonami continue de proposer l’ending Hello Hello alors que le 3e est inséré dans les marathons de samedi et dimanche.

5.7 Patrouillant Rythmé par les facéties de Jaco (quel personnage !), cet épisode 31 est plutôt sympathique, offrant une esthétique honorable. Il prouve qu'un épisode n'a pas besoin d'être riche pour être plaisant : c'est le traitement, et non le sujet traité, qui fait la différence. Un petit moment de détente donc, avant d'entrer dans le vif du sujet avec une dernière session d'entrainement de la team univers 6 et le début du tournoi. Réalisation 7

Animation 6

Scénario 6

Originalité 5,5

Design 6

Musique 4

Note public (survolez et cliquez pour voter !) ( 2 votes) 6.3