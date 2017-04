Résumé Dragon Ball Super – Épisode 37

Épisode 37 : “N’oublie pas la fierté des saiyan. Vegeta contre Cabba”

Vainqueur de Goldoma, Vegeta va maintenant devoir se battre face au maigrelet Cabba. Après une petit coup de polish sur l’arène, fortement endommagée depuis le dernier combat, le tournoi va pouvoir reprendre son cours.

Après un court échange, les deux combattants se lancent. Cabba prend d’ailleurs la célèbre pose de Vegeta lors de son premier affrontement face à Gokû ce qui faut sourire le Prince. Rapide et agile, Cabba parvient à toucher significativement Vegeta, avant ce que ce dernier ne lui rende la pareille. Deuxième surprise, Cabba enchaîne avec un Canon Garic, ce à quoi Vegeta répond par l’identique. Les deux rayons d’énergie s’annulent finalement.

Conscient que le combat ne pourra se finir à ce stade vu l’égalité des forces en présence, Vegeta demande à Cabba de devenir Super Saiyan. Mais Cabba ne sait pas comment accéder à ce niveau, et demande même à Vegeta de lui apprendre à se surpasser ! Énerve par cette étrange requête, Vegeta devient Super Saiyan et provoque volontairement Cabba en promettant de détruire sa planète ou de tuer sa famille ! Le message de Vegeta est bien passé puisque Cabba devient à son tour un super saiyan, rendant le combat bien plus intéressant pour le père de Trunks.

Le spectacle est tout de suite de meilleure facture : les coups pleuvent, Cabba est au niveau. Finalement, le “plan” de Vegeta es découvert par Cabba, et son mentor d’un soir lui donne toutes les clés de cette transformation. Pour valider sa victoire, il lui montrera même le niveau Super God en lui assénant le dernier coup. Victorieux, Vegeta finira par un émouvant discours devant Cabba, en lui parlant de la fierté de son peuple et en lui prodiguant de précieux conseils sur la tenue et l’ambition à avoir. Un moment fort qui touche Cabba, les larmes aux yeux, qui y voit là un modèle de grande valeur…

Voilà enfin le dernier combattant de l’univers 6 : celui qui avait refroidi Frost, le dénommé Hit, un tueur à gages qui semble particulièrement puissant ! S’il a accepté de venir, c’est en échange du cube de téléportation de Champa, promis par Vados en cas de victoire.

C’est un staff particulièrement chargé qui s’est occupé de cet épisode dirigé par Iwai Takao (18 – 34) et storyboardé par Kaizawa Yukio (36), puisqu’on retrouve deux superviseurs d’animation (Karasawa Yuichi et Jin Shui hu) et un assistant (Ono Ayumi). Le résultat est clivant : la première partir est très light, minimaliste, quand la seconde est plus pêchue et surtout ENFIN bien enrobé sur le plan musicale.L’animation est de qualité, mais la forme générale est suffisamment soignée pour rendre sublimer le discours de Vegeta à Cabba. Du très bon boulot !

7.0 Fierté ! Avec une seconde partie d'épisode aussi joliment mise en scène, on peut aisément fermer les yeux sur la triste première. Très intéressante, la facette d'un Vegeta mentor, presque paternelle, est non seulement bien amenée, mais surtout fort bien habillée à l'écran. Le tout est assez joli -même si les saccades demeures sur le corps-à-corps-, et la musique prend enfin de la hauteur. Parmi les meilleures moments de la saga Super. Réalisation 7

Animation 7

Scénario 6

Originalité 8

Design 7

Musique 7

