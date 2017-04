Résumé Dragon Ball Super – Épisode 39

Épisode 39: “La contre-attaque de l’incroyable saut temporel ! La nouvelle technique de Goku”

Désormais parfaitement adapté à la technique du saut temporel (également appelé Tokitobashi) d’Hit, Goku est à l’aise dans son combat. Les échanges de coups au corps-à-corps se multiplient, et les deux guerriers paraissent d’un niveau très proche, ce qui en dit long sur la qualité d’Hit. Mais ce drôle de combattant n’a pas encore révélé l’étendue de son pouvoir : grâce à sa technique de l’Evolution, il s’en ira copier le niveau de Goku. Le voilà désormais capable de réaliser des sauts temporels de 2 à 5 dixièmes de secondes !

Face à pareille évolution, le reste du groupe est ébahi. Pour Goku, la mission de corse, et il en faut de peu pour que notre Saiyan ne soit pas déclaré perdant. Finalement, le rival de Vegeta dégainera son ultime plan : mêler la fameuse technique de Kaio à son stade de Saiyan God ! Cette technique, assez méconnue du public, est prise très au sérieux par Vegeta, lui-même victime du Kaiô-ken il y a de cela très longtemps…

Ses deux auras -bleue et rouge/pourpre- réunies, le voilà assez puissant pour toucher significativement, et à plusieurs reprises, un Hit dépassé par la vitesse impressionante de Goku. La séquence se ferme sur un duel de vague d’énergie, avec un Kamehameha assez puissant pour tenir Hit en respect…Un constat faisant figure une nouvelle fois d’affront pour un Vegeta encore en retard sur son rival.

Sur la forme:

Avec Tadayoshi Yamamuro parmi les animateurs-clés, et Ide Takeo en superviseur d’animation, cet épisode 39 a de la gueule. On retrouve la gestuelle caractéristique de T. Yamamuro, et les corps-à-corps sont biens foutus avec des chorégraphies tout à fait correctes et des gabarits plus imposants. L’alternance avec Naoki Tate apporte donc pas mal de fraîcheur, et c’est tant mieux !

A ce soir, pour l’épisode 40 ! toutes nos excuses pour le retard de cette chronique !

5.8 Contrasté Si nous sommes ravis de constater que la tenue technique continue d'être louable, mêler le Kaio-ken et le niveau God n'est pas une idée révolutionnaire ni particulièrement séduisante....Reste que le spectacle demeure agréable, avec une vraie vie à l'écran grâce au talent de T. Yamamuro et Ide Takeo. Animation 8

Scénario 5

Originalité 4

Design 7

Musique 5

Note public (survolez et cliquez pour voter !) (1 votes) 7