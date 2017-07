Le retour de Code Geass est confirmé !

Un teaser, un message codé dans une lettre… La série Code Geass de Sunrise a su se faire attendre ! C’est désormais officiel, Lelouch Lamperouge sera de retour pour fêter ses 10 ans ! D’abord sous la forme d’une trilogie récapitulative des événements (janvier 2017 au Japon), puis via une véritable “suite” nommée Code Geass : fukkatsu no Lelouch dont le format reste à déterminer.

Une information très loin d’être anodine, surtout pour ceux ayant déjà vu la série…Qu’à ce la ne tienne, Code Geass, aussi clivante soit-elle, demeure l’un des productions les plus fascinantes (et lucratives !) de ces dernières années. Un travail que l’on doit notamment au réalisateur Gorô Taniguchi (Gun X Sword) et au studio Sunrise donc, qui, en 2006, donnait vie à une oeuvre forte ayant nourri de très nombreux débats.

Amoureux de dramaturgie et autres tsuzuku ? Cette série élue Anime de l’année en 2006 par l’Anime Grand Prix (Animage) et en 2010 via “votre” Anime Grand Prix est pour vous !

Résumé Kazé :

“En sauvant une mystérieuse jeune femme, Lelouch reçoit le don de commander quiconque le regarde directement dans les yeux. Avec ce nouveau pouvoir, il décide d’aider le peuple japonais à se soulever contre son père, l’empereur du puissant Empire Britania…”.

