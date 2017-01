Le débat d’AnimeLand 1 – Le happy-end est-il néfaste à une oeuvre ?

Voici une nouvelle rubrique sur le site d’AnimeLand ! Après les reviews, nous avons pensé à récolter votre avis et vous faire participer à différents débats que nous tenterons de lancer. Ainsi, tous les 15 jours, nous vous proposerons d’apporter vos expertises et réflexions sur différentes thématiques, que ce soit dans l’encart réservé aux commentaires, ou au sein de notre sympathique forum . Premier débat, la place du happy-end dans le manga et la japanimation.

Une oeuvre doit-elle nécessairement bien se finir pour être concluante ? Devinez que le bien finira par triompher enlève-t-il une part de plaisir ? Dans le mécanisme d’écriture, et bien que tout ne soit pas aussi manichéen, nous avons appris à accepter que la mission menée ou l’aventure narrée se termine généralement de façon positive pour le ou les protagonistes. Bien évidement, une bonne fin ne peut faire l’impasse sur la dureté de certains événements. Par exemple, Guts (Berserk) peut tout à fait atteindre le bonheur, les moments douloureux demeureront ancrés en lui. Idem pour Jirô, dans L’éppée de Kamui (Rintarô), qui perd quasiment tous ses proches.

Cela dit, Cowboy Bebop serait-elle une série tout aussi mémorable sans sa scène finale ? Et que dire de Larme Ultime ou du Tombeau des Lucioles ? A-t-on finalement autant d’happy-end qu’on ne le croit ou est-ce plus nuancé, comme Wolf’s Rain ? D’un autre côté, que serait Cobra sans sa chance légendaire et son image de héros ? Le genre, les thématiques abordées et l’esprit propre à chaque série fait qu’aucune vérité n’est parole d’Evangile.

Mais vous, qu’en pensez vous ?