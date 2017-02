Quand H. Yamaga et Y. Sadamoto évoquent Gunbuster 3 et FLCL 2

Au cours d’une longue et très belle interview menée à Kassel (Allemagne) en septembre dernier par nos confrères d’Otacrew (une superbe équipe de passionnés), les célèbres Hiroyuki Yamaga (producteur, scénariste) et Yoshiyuki Sadamoto (animateur et ADN graphique du studio) ont évoqué, entre autres, plusieurs projets de Gainax.

Entre ceux dont les travaux s’annoncent encore longs, ceux qui sont abandonnée (ou presque) et les possibilités futures, le duo a donc évoqué qu’un Gunbuster 3 (série OAV à la qualité époustouflante née en 1988 avec Hideaki Anno) était en préparation. À la question “est-ce qu’il y a d’autres projets GAINAX dont vous pouvez nous parler ?”, voici ce que H. Yamaga a répondu :

Yamaga : “Pour l’instant on a… Top wo Nerae 3. Gunbuster 3. Ah, peut-être que c’est une grosse info ça. C’est juste moi qui écris le scénario actuellement (rire). Le seul truc qui est sûr c’est que je dois finir d’écrire ça avant la fin de l’année pour ensuite écrire le scénario d’Uru”.

Sadamoto : “Il y a seulement le projet pour l’instant, plus ou moins.”

Yamaga : “Mais je pense qu’une fois que ça commencera à avancer, le reste suivra de façon assez fluide. Puis ça devrait être facile de collecter des fonds pour celui-ci.”

Le 1 et le 2 étaient deux histoires complètement différentes, est-ce que le 3 sera aussi différent ?

Yamaga : “Je vais tenter de faire le lien entre les deux premiers, mais je suis en train de l’écrire… c’est difficile”.

Donc je suppose que M. Sadamoto sera chargé du design ?

Yamaga : “Je ne sais pas vraiment pour l’instant, je suis vraiment en train d’écrire le scénario de mon côté, donc je n’y ai pas encore réfléchi, j’y penserai une fois que le script sera fini.”

Pourquoi avez-vous décidé de lancer le projet ?

Yamaga : “Euh… Je ne sais pas trop comment répondre…“Ça s’est juste décidé comme ça, on discutait et le sujet a dérivé sur ‘‘Au fait, on pourrait faire une suite à Top, non ?’’, puis ‘‘Il n’y aurait pas quelqu’un pour le faire ?’’, et apparemment j’étais le seul candidat possible. Ça a juste été décidé comme ça. Aussi d’un point de vue mercantile… tout le monde connaît Top wo Nerae alors… Ensuite il fallait décider de la marche à suivre, et je me suis devoué pour le script, tout naturellement“.

Nous vous invitons par ailleurs à lire cet excellent entretien dans son intégralité. Au programme, Evangelion, évidemment, mais aussi FLCL 2, des influences de Sadamoto en tant qu’animateur, des précisions sur la détentions des droits par les auteurs, et bien d’autres sujets.

Source : Otacrew