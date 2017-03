X Japan : un concert à Londres, un nouvel album et la sortie du documentaire We are X

Le groupe X Japan sera en concert exceptionnel à Londres au SSE Wembey Arena, le 4 mars prochain. Si la session de dédicaces et les places VIP ont rapidement été sold out, quelques billets restent encore disponibles à la vente.

Avec plus de 30 millions d’albums vendus au compteur et 18 Tokyo Dôme remplis (55 000 places), le groupe de rock X Japan fait figure de référence sur la scène musicale. En janvier 2016, un documentaire baptisé We are X fut produit par John Battsek (Searching for Sugarman) et raconte l’histoire du groupe, glanant plusieurs récompenses au passage. La chanson du documentaire, La Venus, composée par Yoshiki était en lice pour une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale. Il sort aujourd’hui à Londres et sera projeté à Wembley le jour du concert à 18h, soit 1h30 avant les festivités.

Enfin, X Japan a dernièrement annoncé la sortie d’un nouvel album en 2017 – soit le premier depuis 20 ans – qui sera disponible dès demain en dématérialisé et le 7 avril en physique chez Sony.

Présentation du groupe X Japan :

“Le groupe se forme en 1982 (ils s’appellent eux même « X ») par Yoshiki et Toshi alors qu’ils ne sont encore que 2 adolescents. Durant les 13 années suivantes, le groupe sort 5 albums studio – Vanishing Vision (1988), Blue Blood (1989), Jealousy (1991), Art of Life (1993), et Dahlia (1996) – 6 albums live, 10 albums best of, et 20 DVD. X Japan est le premier groupe japonais à accéder à un succès grand public alors qu’ils ont signé avec un label indépendant. Le groupe est si populaire qu’il en devient vite un phénomène culturel. A l’automne 1997, au sommet de leur succès, le groupe se dissout. 4 mois plus tard, Hide, le guitariste leader de X Japan est trouvé mort dans son appartement. Plus de 50000 fans se rendent à ses funérailles. Le groupe est désormais composé de YOSHIKI (batterie/piano/compositeur), TOSHI (voix), PATA (guitare), HEATH (guitare basse), SUGIZO (violon/guitare).”

Source : GamesOfCom