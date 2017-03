Le one-shot Your Lie in April Coda chez Ki-oon

Après la série sélectionnée aux Taisho Awards et lauréate du prix manga de Kodansha, Your Lie in April revient dans un one-shot baptisé Coda et contenant une flopée d’histoires courtes. C’est toujours chez Ki-oon, et la sortie est prévue le 9 mars prochain !

Un petit voyage dans le passé une nouvelle fois signé Naoshi Arakawa. Au Japon, ce one-shot fut sorti en 2015.

Résumé Ki-oon :

“Entrez dans les coulisses de Your Lie in April et découvrez les aventures inédites de vos musiciens préférés ! Une chasse aux graines magiques improvisée, une amie à qui redonner le sourire, un fan-club plus motivé que jamais, une fête de l’école à préparer, un rêve à poursuivre… entre souvenirs d’enfance et anecdotes musicales hautes en couleur, l’enthousiasmant Naoshi Arakawa n’a pas fini de vous surprendre !”

Source : Ki-oon