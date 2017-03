Personnalité de la semaine : Shiori Teshirogi

Après l’univers de Saint Seiya, Shiori Teshirogi s’apprête à revisiter la mythologie DC Comics ! La mangaka n’a pas fini de faire parler d’elle, alors autant commencer ici…

On ne dévoile pas l’âge des dames. Tout au plus saura-t-on que la dessinatrice est née un 13 avril (vous pourrez lui souhaiter un bon anniversaire via son compte Twitter). Après avoir remporté plusieurs concours organisés par l’éditeur Enix, la fan hardcore de Saint Seiya est repérée par l’auteur de la saga mythique, Masami Kurumada en personne.

Elle apporte donc son trait raffiné au spin-off Saint Seiya : The Lost Canvas, qui s’écoulera sur 25 tomes entre 2006 et 2011. Le succès est tel qu’il engendre deux séries d’OAV en 2011, et une suite sur papier de 19 volumes, Chronicles, terminée l’année dernière. Après une brève pause d’à peine un an, Teshirogi revient sur le devant de la scène !

En conférence de presse, les dirigeants de DC Comics et de Warner Bros Japan viennent d’annoncer que la dessinatrice avait été sélectionnée pour créer un manga sous licence DC chez son fidèle éditeur Akita Shoten. Aucune information supplémentaire n’a fuité, et les théories vont bon train sur les héros qui y apparaîtront. Sachant que Warner Bros distribuera le film Wonder Woman cet été, période annoncée pour le début du manga, la réponse semble pourtant évidente…

Source : ANN