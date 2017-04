[Brève] Le film live de Jin-Roh (Inrang) se précise

Réalisateur émérite, Kim Jee-woon (J’ai rencontré le Diable, 2 Sœurs) voit son projet d’adaptation de Jin-Roh (Hiroyuki Okiura) avancer petit à petit. Aujourd’hui, nous apprenons que l’actrice Han Hyo-joo (Shining Heritance) serait en pôle pour jouer le rôle de Kei Amemiya.

Pour l’instant, l’actrice n’a pas encore pris sa décision mais elle ne serait pas insensible à cette proposition. Seul l’acteur Gang Dong-won a validé sa participation. Sujet de réflexion depuis 2012, cette version coréenne de Jin-Roh -et qui se déroulera en Corée et non au Japon- est baptisée Inrang, avec une date de sortie prévue pour 2018. Depuis l’intérêt manifeste de Kim Jee Woon pour l’oeuvre, le réalisateur était occupé par ses travaux sur The Last Stand et The Age of Shadows.

Source : ANN