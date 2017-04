Le film Blame! projeté au Festival d’Annecy en présence de Tsutomu Nihei

Hier soir se déroulait la conférence de présentation du prochain Festival d’Annecy (12-17 juin). Ainsi, nous apprenons que le film d’animation Blame! sera projeté durant le festival, en présence du mangaka de l’oeuvre originale, Tsutomu Nihei.

“Blame” feature film will have a premiere at #AnnecyFestival with Tsutomu Nihei as guest. pic.twitter.com/cTyK3D4Lsz — Catsuka (@catsuka) 24 avril 2017

Le film est attendu le 20 mai au Japon puis plus tard sur Netflix. Par ailleurs, nous apprenons que les métrages Dans un recoin de ce monde (Suano Katabuchi) et Lu over the wall (Masaaki Yuasa) sont sélectionnés par le festival

Source : Festival Annecy