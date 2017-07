La saison 2 de NEW GAME!! dévoile 4 nouveaux personnages

C’est sur son site officiel que l’adaptation anime du manga NEW GAME! (avec un “!” en plus pour la S2) révèle de nouveaux personnages pour sa saison 2. C’est derniers sont au nombre de 4 et nous sont présentés en images.

Précisons d’abord que cette nouvelle saison commencera sa diffusion cet été, en juillet au Japon. Cette sympathique comédie du studio Doga Kobo (Plastic Memories, Luck & Logic) est toujours disponible chez Crunchyroll. Pour cette suite du manga de Shotaro Tokuno, le responsable de l’animation a changé : Yuichi Oka cédant sa place à Sumie Kinoshita. Yoshiyuki Fujiwara (épisodes de L’Attaque des Titans, Blue Exorcist) reste à la direction.

Résumé S1 Crunchyroll :

“Après avoir terminé ses études secondaires, Aoba Suzukaze ne souhaite qu’une chose : réaliser son rêve et travailler dans l’industrie du divertissement. Quoi de plus réjouissant que de rejoindre l’éditeur de jeux vidéo à l’origine de son jeu préféré ? Commencent alors les péripéties d’Aoba au boulot. Fous rires et travail acharné sont au programme !”.

