Crunchyroll : les anime New Game ! (S2) et In Another World with my Smartphone arrivent

Crunchyroll dégaine deux nouvelles séries pour son catalogue. La deuxième saison de New Game!! proposera son nouvel épisode chaque mardi à 16h, à partir d’aujourd’hui, tandis que In Another World with my Smartphone ne livre pas encore de détails sur son horaire. Soyez rassurés, la diffusion commencera bien ce mardi 11 juillet.

Résumé News Game!:

“Aoba Suzukaze ne souhaite qu’une chose : réaliser son rêve et travailler dans l’industrie du divertissement. Quoi de plus réjouissant que de rejoindre l’éditeur de jeux vidéo à l’origine de son jeu préféré ? Commencent alors les péripéties d’Aoba au boulot. Fous rires et travail acharné sont au programme !”

In Another World with my Smartphone est une série réalisée par Takeyuki Yanase (Onsen Yôsei Hakone-chan) et produite par le studio Production Reed – anciennement Ashi Productions (Rainbow Days). La version roman signée Fuyuhara existe depuis 2013 et compte 8 volumes chez Hobby Japan.

Résumé Crunchyroll:

“Après avoir été tué accidentellement par Dieu, Tôya Mochizuki se retrouve projeté dans un monde fantastique. De sa vie précédente, il n’a gardé que son corps et son smartphone qu’il utilise pour régler des problèmes ou venir en aide aux charmantes personnes qu’il croise. Car dans ce monde, Tôya est devenu quelqu’un d’important et possède aussi certains pouvoirs…”.

Source : Crunchyroll