Gainax : La suite des Ailes d’Honnéamise enfin lancée en production

Véritable bonbon de l’animation japonais et passeport de toute une génération d’artistes, Les Ailes d’Honnéamise avait marqué la naissance du studio Gainax avec une fascinante production en 1987. Après pléthores de rumeurs, la production de la suite baptisée Uru in Blue serait actée.

C’est Hiroyuki Yamaga, le président de Gainax, qui a révélé l’information sur le site web du studio. À ce stade, on ne connait pas les avancées exactes ou le format de cette suite (on devrait être sur un long-métrage). On doit aussi prendre en compte le récent litige entre Gainax et Khara, le studio d’un certain Hideaki Anno, un artiste ayant largement contribué à la renommé du film.

L’annonce s’accorde en tout cas avec les propos tenus par H. Yamaga et Y.oshiyuki Sadamoto au site Otacrew.com. Le producteur expliquait alors que le financement était la base essentielle du projet. Le bon point, c’est que nous retrouverons les deux hommes sur cette suite :

Est-ce que vous ne pourriez pas utiliser le crowdfunding pour financer le projet ? Avec la fanbase de GAINAX… Yamaga : “Vous savez, ce que la plupart des projets de crowdfunding d’anime font, ce n’est pas du financement à proprement parler mais des campagnes de dons. Ils proposent des bonus, comme par exemple un repas avec l’équipe, des choses comme ça pour inciter les gens à donner pour le projet. Avec cette méthode, c’est déjà bien si l’on arrive à récolter 100 millions de yens, donc je pense que pour Uru in Blue, on amasserait à peine 50 millions. Du coup on s’en servirait peut-être pour la promotion, mais ça m’étonnerait qu’on réussisse à récolter suffisamment d’argent pour appeler ça un financement”.

On attend les premières images désormais ! Aussi, n’hésitez pas à retrouver la chronique du film Les Ailes d’Honneamise signée de notre rédacteur Khara dans notre magazine AnimeLand n]203.

