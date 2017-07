Animeland n°203

Au sommaire :

DOSSIERS

– Rétro : ah, ces vieilles séries qu’une partie d’entre nous a aimé… ou détesté ! De la censure aux séries déprimantes, sans oublier le sentai et les magical girls, nous revenons sur ce qui a fait notre enfance ! Mais alors, est-ce que c’était vraiment mieux avant ?



– L’Histoire d’Europe dans les manga : Moyen Âge, Renaissance, époque victorienne… les manga aiment l’Histoire d’Europe et la dépeignent parfois avec une exactitude époustouflante. Qui sont ces mangaka épris d’Histoire étrangère ?



– Saint Seiya : après Legend of Sanctuary qui laissa la critique très partagée, il était temps de faire un point sur une saga culte de presque 30 ans et son auteur, qui fêtait ses 40 ans de carrière en 2014.



– Pokémon : le phénomène ne faiblit pas ! Mais comment une idée partie d’un insecte a-t-elle pu prendre une telle ampleur ?



– Sword Art Online : nous revenons sur le phénomène SAO dans un mini dossier. Pourquoi un tel succès ? Faut-il être fan de MMORPG pour aimer la série ?

ENQUÊTE : LE PIRATAGE D’ANIME

Le piratage ne touche pas que le cinéma ou la musique. L’industrie de l’animation japonaise est aussi extrêmement touchée par ce phénomène. Comment fonctionne le piratage et quel est son but ? Quelles mesures les éditeurs français ont-ils trouvées pour lutter contre la diffusion illégale d’anime en France ?

ANIME MANGA GRAND PRIX 2015

Vous avez élu vos anime et manga préférés de l’année 2014 ! Découvrez les lauréats dans ce numéro.

ANIME

Simulcast



Top des série de l’hiver (rubrique réalisée avant la fin de la saison)



– Tokyo Ghoul Root A



– Parasite



– Death Parade



– Maria, Sorcière de Gré, Pucelle de Force !



– Bôei Bu Love



Et un aperçu des prochains titres annoncés. Retrouvez la liste de tous les anime en simulcast et au Japon pour le printemps 2015.

– Popcorn : les films d’animation à découvrir avec The Last : Naruto the Movie, Les Ailes d’Honnéamise et Shaun le Mouton.



– Portait de voix : Bernard Minet

MANGA

– Jabberwocky : un manga graphique aux personnages atypiques. Un must-read !



– L’Attaque des Titans : Birth of Livaï : aux origines du personnnage



– Innocent : à la rencontre des bourreaux de France



– xxxHOLIC Rei : le retour de la Reine des Dimensions

GUIDE

– Animathèque : les sorties DVD et Blu-ray à ne pas rater



– Mangathèque : nos avis sur une sélection de manga récemment sortis ou à paraître



– Shopping : faites-vous plaisir avec une sélection de goodies sur-mesure !

IRL

– Cosplay : cette nouvelle rubrique vous plongera dans le monde du cosplay pour en casser les clichés ! Vous pourrez y suivre des conseils de pro, des articles de fond, des tendances et des bons plans.



– Fanzine : placé au coeur de la communauté anime et manga, découvrez le fanzinat.



– Reportage : Angoulême 2015 : nos impressions, la conférence de Taniguchi et le sacre d’Ôtomo.



– Agenda