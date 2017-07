Nouveau trailer pour le film d’animation Fireworks, basé sur un drama de Shunji Iwai

Après le drama de 1993, le film d’animation Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? ( Fireworks, Should We See it from the Side or the Bottom? ) a lâché un troisième trailer plus généreux. Le film est annoncé pour le 18 août au Japon, et promet d’être distribué dans 110 pays.

Pour adapter cette oeuvre de Shunji Iwai (Hana et Alice mènent l’enquête), on retrouve le studio SHAFT et l’inévitable (et talentueux) Akiyuki Shinbo (Portrait de petite Cosette). Le réalisateur de The Soul Taker supervisera la direction de Nobuyuki Takeuchi (animateur sur Le Voyage de Chihiro et Bakemonogatari). Le chara-design est confié à Akio Watanabe (saga Monogatari), tandis que les compositions musicales seront entre les mains de Satoru Kosaki (La Mélancolie d’Haruhui Suzumiya).

Notez que Makoto Gugetsu a dessiné un manga adaptant cette histoire amour dans laquelle le jeune Norimichi est invité par Nazuna, la fille qu’il aime, à aller voir un immense feu d’artifices. La publication a commencé au mois de juin dans le magazine Young Ace de Kadokawa.

Source : ANN