Le film Fireworks bientôt au cinéma en France

C’est le distributeur Eurozoom qui –comme pressenti– annonce l’arrivée prochaine du film Fireworks en France. Au Japon, le long-métrage est à l’affiche depuis le 18 août.

FIREWORKS sera projeté en 1ere mondiale hors JAPON @sansebastianfes en séance spéciale#FireworksLefilm

Bientôt au cinéma en France pic.twitter.com/OAAhdQ6IlW — EUROZOOM (@AmelEUROZOOM) 20 août 2017

Pour adapter cette oeuvre de Shunji Iwai (Hana et Alice mènent l’enquête), on retrouve le studio SHAFT et l’inévitable (et talentueux) Akiyuki Shinbo (Portrait de petite Cosette). Le réalisateur de The Soul Taker supervisera la direction de Nobuyuki Takeuchi (animateur sur Le Voyage de Chihiro et Bakemonogatari). Le chara-design est confié à Akio Watanabe (saga Monogatari), tandis que les compositions musicales seront entre les mains de Satoru Kosaki (La Mélancolie d’Haruhui Suzumiya).

Source : Eurozoom