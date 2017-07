@Anime : le Blu-ray de Genocidal Organ prévu pour la fin d’année

Après l’édition des films Harmony et The Empire of Corpses, le troisième acte cinématographique du project Itoh se conclura bel et bien chez le label All The Anime, et toujours en Blu-ray.

Interrogé par nos soins sur Twitter, @Anime a répondu par l’affirmative. On devrait donc retrouver un packaging steelbook comme sur les premiers films. On croise les doigts pour que le livret bonus continue de proposer des interviews s’étendant sur 4 pages.

Hello! Fin d’année car doublage en cours, et le boitier metal prend du temps à fabriquer. On vs tient au courant dès que lon peut affiner — All the Anime France (@alltheanime_fr) 18 juillet 2017

En dépit d’une production chaotique, avec le studio Manglobe qui a rendu les armes pendant le projet, Genocidal Organ s’en sort honorablement grâce au talent de son réalisateur Shuko Murase (Ergo Proxy). Film noir et complètement relié aux principes d’Itoh (le poids des mots, la nature nihiliste de l’homme), le métrage renoue avec un long format destiné à un public adulte. Pour en savoir plus, retrouver notre article dans l‘AnimeLand n°215.

Source : @Anime