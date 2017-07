L’anime Black Clover sera diffusé en octobre sur Crunchyroll !

C’est l’annonce d’un gros coup : l’adaptation anime de Black Clover, basée sur le manga de Yuki Tabata et disponible chez Kazé, arrivera en octobre dans le catalogue de Crunchyroll. La date exacte reste imprécise.

Ainsi, c’est Tatsuya Yoshirara qui mènera le portage chez le studio Pierrot. Cet animateur, passé sur les licences Naruto et Yu-Gi-Oh!, a fait ses preuves en tant que réalisateur sur Sket Dance ou le film Hunter x Hunter -Last Mission-. Le chara–design est lui assuré par Itsuko Takeda (Level-E) tandis que Minako Seki (The Silver Guardian) sera aux compositions musicales. Enfin, vraie bonne nouvelle, Aiko Shinohara (The Heroic Legend of Arslan, The Garden of Words) sera au color design.

En France, c’est Kazé qui édite ce sympathique shônen qu’est Black Clover. Lancé en septembre 2016, il compte 7 volumes sortis chez nous contre 11 au Japon.

Résumé Crunchyroll:

“Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C’est ainsi que lors de la cérémonie d’attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu’Asta, lui, repart bredouille. Or, plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d’un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d’anti-magie…”.

Source : Crunchyroll