L’anime Black Clover commencera sa diffusion le 3 octobre !

Le magazine Weekly Shônen Jump annonce que la diffusion de l’anime Black Clover est programmée au 3 octobre prochain. Rappelons que l’adaptation anime du manga de Yuki Tabata est dores et déjà prévue en France via Crunchyroll.

Ainsi, c’est Tatsuya Yoshirara qui mènera le portage chez le studio Pierrot. Cet animateur, passé sur les licences Naruto et Yu-Gi-Oh!, a fait ses preuves en tant que réalisateur sur Sket Dance ou le film Hunter x Hunter -Last Mission-. Le chara–design est lui assuré par Itsuko Takeda (Level-E) tandis que Minako Seki (The Silver Guardian) sera aux compositions musicales. Enfin, vraie bonne nouvelle, Aiko Shinohara (The Heroic Legend of Arslan, The Garden of Words) sera au color design.