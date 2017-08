Nos infos exclusives Netflix Anime Slate 2017 (Devilman Crybaby, Cannon Busters, Les Chevaliers du Zodiaque)

Via notre envoyé spécial, nous avons pu assister à l‘event Netflix Anime Slate 2017. Voici un premier compte rendu du programme et des projets en cours d’élaborations ou prêts à être diffusés sur la plateforme américaine.

Netflix Anime Slate 2017 : part 1

L’Anime Slate 2017, l’événement de présentation du célèbre service de streaming a débuté par l’intervention de Greg Peters, producteur en chef chez Netflix.

Il a apporté quelques considérations techniques intéressantes comme l’arrivée d’une meilleure qualité vidéo pour les smartphones couplée à une meilleure compression, un aperçu visuel de la consommation d’anime via Netflix à travers le monde (photo de gauche) et de l’option de téléchargement de plus en plus globale (photo de droite), mais il a surtout exprimé l’intention du groupe d’offrir plus de langues pour les doublages (20 en 2017 pour 7 en 2012), et de continuer à produire autant de (ré)adaptations de licences par de grands réalisateurs japonais comme DevilMan par Masaaki Yuasa que de créations de nouvelles identités en anime. Que ce soit au Japon ou ailleurs (coucou Guillermo del Toro et Dreamworks).

Il a également parlé de l’algorithme du service qui suggère des animes aux utilisateurs en fonctions de leurs goûts et précédents visionnages. Outre l’aspect Big Brother, il faut surtout y voir une façon et une volonté forte de promouvoir l’animation et de l’ouvrir à un nouveau public.

Un panel du catalogue international permettait également à chaque territoire de voir les titres encore manquants qui pourraient potentiellement arriver selon les gestions locales des droits.

Le producteur de Castlevania, Adi Shankar, et le comédien qui interprète Trevor Belmont, Ryotaro Okiayu sont ensuite intervenus pour revenir sur l’adaptation du jeu de Konami et parler de sa seconde saison.

On a ainsi entre autres appris que Shankar, grand amateur d’animation devant l’éternel (il a parlé de son amour pour Gatchaman, Gundam, Jojo’s Bizzare Adventures et Shingeki no Kyojin) porte ce projet depuis 10 ans, mais qu’il avait du mal à lui donner jour, l’animation étant encore considérée comme “enfantine” par les costards-cravates d’Hollywood. Un studio lui propose bien de le faire en film live mais avec un script et une direction qui, à son sens, ne respecte pas assez le matériau originel et il décide de décliner l’offre. Puis Netflix arrive et Shankar trouve enfin la liberté créative de faire l’adaptation dont il rêvait.

Pour la suite, peu de détails si ce n’est que les deux intervenants promettent plus d’action et de coups de fouets sur les 8 épisodes à venir. Mais le clou du spectacle est bien entendu la présentation et les premières images des prochains titres Netflix :

Sont ainsi prévus en anime :

Rilakkuma (en stop motion ! / date non communiquée)

Kakegurui (2018)

Fate/Apocrypha (2/12/17)

Children of Whales (fin 2017 en salles au Japon / 2018 sur Netflix pour le reste du monde)

Baki (date non communiquée)

Knights of the Zodiac (la nouvelle adaptation de Saint Seiya, en 12 épisodes /date non communiquée)

Lost Song (2018)

Sword Gai (2018)

A.I.C.O. – Incarnation- (2018)

B : the beginning (2018)

Sont ainsi prévus en adaptation live, de manga :

Erased (hiver 2017)

Blazing Transfer Student REBORN (hiver 2017)

Concernant le très attendu Devilman Crybaby (2018) par Masaaki Yuasa (Mind Game , Lou et l’île aux Sirènes). Yuasa affirme que le film est bientôt fini et qu’il est en train de finaliser le climax et la post-prod. En tout cas, le trailer envoie du bois et on reconnait bien le style fou et hyper-dynamique du réalisateur. Lui aussi affirme avoir trouvé avec Netflix une liberté de création sans limites, ne serait-ce qu’en terme de sexe et de violence. Vu le premier aperçu du résultat, on le croit volontiers.

Plus de détails sur toutes ces annonces dans le prochain AnimeLand !

Source : AnimeLand depuis l’Anime Slate Netflix via notre rédacteur Pa Ming Chiu