Des images pour l’anime original B – The Beginning (Production I.G)

Chez AnimeLand, on s’était vite emballé à l’écoute d’un projet original Netflix chapeauté par Production I.G et l’immense Kazuto Nakazawa. D’abord baptisé Perfect Bones, l’anime est ensuite devenu B – The Beginning, et en marge de l’event Netflix, quelques images furent révélées. L’anime est prévu pour 2018.

Kazuto Nakazawa est l’un des collaborateurs favoris de Shinichiro Watanabe. Animateur de talent (segment Kill Bill, Hunter x Hunter), il a aussi signé de tranchants chara-design, comme sur Samurai Champloo. Ici, il sera aussi à la direction, aux côtés de Yoshiki Yamakawa (Little Busters!). Le script est géré par Katsuya Ishida, aperçu sur Hajime no Ippo Rising, et la musique a été confiée au célèbre Yoshihiro Ike (Shingeki no Bahamut).

Du côté du plot, là aussi il semble y avoir du changement. On nous présente maintenant l’histoire d’une lutte à la criminalité mené par un duo au sein de l’archipel Cremona.

Source : ANN