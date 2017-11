No Game No Life en DVD et Blu ray chez Kana en décembre

L’odeur des fêtes perceptibles, les éditeurs mettent les bouchées doubles pour offrir des éditions de qualités au public. Dans cette optique, Kana dégaine deux éditions pour No Game No Life, un anime très apprécié en France.

D’abord light novel puis manga, cette oeuvre imaginée par Yû Kamiya est ensuite passée entre les mains de Madhouse et de la réalisatrice Atsuko Ishizuka (anime Supernatural) pour devenir un anime, en 2014. En France, la série a connu une diffusion sur la plateforme de simulcast ADN.

Les versions DVD (29.99 euros, à droite) et combo (39.99 euros) seront disponibles le 5 décembre prochain. Elles contiendront les 12 épisodes de la série + les 6 OAV. Notez enfin que la version combo contiendra un artbook de 58 pages.

.

Résumé Kana :

“Sora et Shiro, frère et sœur passionnés de jeux vidéo et incroyablement doués, se sont élevés au rang de légende urbaine n’ayant jamais été vaincus, mais en réalité, ils ne sont que deux adolescents déscolarisés qui restent cloitrés chez eux. L’apparition de Teto, un jeune garçon se faisant appelé « Dieu » va changer le cours des choses. Loin du monde réel qu’ils considèrent comme un « jeu pourri », Teto entraîne nos deux héros dans un univers parallèle où la violence est proscrite et où tout conflit se règle par une partie de jeu. Des 16 peuples vivant là-bas, les « humains » sont les plus faibles. Suite à de trop nombreuses parties perdues, leurs terres et leurs nombres sont presque réduits à néant. Grâce à leur talent, Sora et Shiro pourront-ils inverser la tendance et sauver les humains ?.

Source : Kana