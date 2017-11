En attendant la sortie de la série anime en DVD et Blu-ray chez Kana, No Game No Life voit son spin-off livrer son dernier chapitre au Japon.

C’est dans le Monthly Comic Alive de cette semaine que tout se passera. Le spin-off No Game No Life, Desu! de Yuu Kamiya et Kazuya Yuizaki se centre sur le quotidien du personnage d’Izuna Hatsuse. Lancée en 2015, cette histoire a vu son deuxième tome sortir le 19 septembre dernier au Japon.

Source : ANN