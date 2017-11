L’anime Yuru Camp programmé en janvier 2018 sur Crunchyroll

Crunchyroll ouvre son planning de 2018 avec l’anime Yuru Camp qui arrivera en janvier prochain.

Pour adapter ce manga signé Afro comptant 5 volumes depuis son lancement en 2015 chez Hôbunsha, c’est le studio C-Station (Girl Friend Beta, StarMyu) qui se charge de produire l’animation. La réalisation sera à suivre car elle est sous la direction de Yoshiaki Kyôgoku, un artiste qui s’est chargé de plusieurs épisodes de Tokyo Ghoul mais aussi de Kuroko Basket et Eden of The East.

Résumé Crunchyroll :

“Rin et Nadeshiko sont deux amies. L’une part souvent faire du camping, l’autre grimpe dès qu’elle peut sur son VTT. Toutes les deux aiment se retrouver au bord d’un lac offrant une vue imprenable sur le célèbre mont Fuji. Elles décident de former un club d’activités de plein air et d’entraîner d’autres camarades de classe vers ce lieu de quiétude…”.

Source : Crunchyroll