Des nouveautés anime annoncées en coffret pour début 2018

C’est le très bien informé compte Twitter Animé HD qui reprend l’information dévoilée par le magazine de nos collègues Les Années Lasers : plusieurs nouveautés anime sont annoncées en France en coffret DVD et Blu-ray pour le premier semestre 2018.

Si le listing accueille plusieurs titres déjà annoncés officiellement, avec notamment les nouvelles saisons My Hero Academia, Jojo’s Bizarre Adventure et le line-up de Kazé, le public peut trouver de nouvelles têtes parmi lesquelles Concrete Revolutio, All Out!, Eccentric Family, Bodacious Space Pirate et même une réédition des films/téléfilms/OAV Dragon Ball et un intégral Nana :

Kana Home Video

– All Out (mars)

– Ajin saison 2 (mars)

– Concrete Revolutio Saison 1 (mai)

– Koro Sensei Quest (mai)

– Endride (juin)

– Tales of Zestria (juin)

Kaze

– Asterik wars saison 2 box 2 (mars)

– Blue exorcist Kyoto Saga (avril)

– Bodacious Space Pirates box 1 (mars) box 2 (juin)

– Code geass Akito integrale (mars)

– Dr slump box 2 (avril)

– Dbz films collector (avril)

– The eccentric Family saison 1 (juin)

– Eldlive (juin)

– Garden of Sinners intégrale + film 8 seul (avril)

– Jojo’s Bizarre Adventure saison 3 box 1 (février) et box 2 (mai)

– Kuroko’s Basket Last Game (février)

– My Hero Academia saison 2 box 1 (mai)

– Nana intégrale (juin)

– Robotech the Macross Saga (avril)

– Sagrada Reset box 1 (mai)

Enfin, nous avons eu la confirmation que plusieurs séries seront disponible en VF. Voyez ce tweet du comédien Alan Aubert-Carlin qui rappelle sa contribution sur plusieurs titres

– “All out”

– “Concrete revolutio”

– “My hero academia”

– “Code Geass”

Voila où me trouver dans la liste des futures sorties (pour l’instant 😉) https://t.co/7kcsjAMJxf — Alan Aubert-Carlin (@AlanAubert) 2 décembre 2017

Source : Animé HD / Les Années Laser