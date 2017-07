Visuels et infos pour l’anime The Reflection (Stan Lee) de Crunchyroll

Il y a plusieurs mois, nous vous parlions du projet The Reflection, mêlant la créativité de Stan Lee et le studio DEEN. Aujourd’hui, cette très intéressante alliance livre quelques informations grâce à son site officiel. Annonce majeure : l’anime arrivera le 22 juillet au Japon.

Et ce n’est pas tout. Le site diffuse un petit lot de visuel, donne aussi une part de son casting et des détails sur les pouvoirs de certains personnages.

Ainsi, le mystérieux Xon sera interprété par Shinichiro Miki (Kurz Weber dans FMP). Ce dernier peut, en touchant quelqu’un pendant 3 secondes- voler et enregistrer le pouvoir de sa cible et l’utiliser plus tard.

Satoshi Mikami (Sloan dans Durarara!!) est Ian Izett / I-Guy. Sous son costume, cette star du rock peut améliorer la puissance de sa voix et générer des ondes explosives.

Eleanor Everts, interprétée par Mariya Ise (Dragon Kid dans Tiger & Bunny) est une spécialiste de la collecte d’information. Très attachée à Xon, elle a le pouvoir de se téléporter sur une courte distance.

Enfin, Satomi Hanamura (Kanae Sumita dans 5 cm per second) sera Lisa Livingston, est une fille brillante. Privée de l’utilisation de ses jambes, elle pourra transformer son fauteuil roulant en mecha.

Fruit d’une collaboration entre la compagnie Pow! Entertainment et le Studio DEEN, The Reflection sera un anime dirigé par Hiroshi Nagahama (Mushi-Shi), également crédité en tant que co-créateur, et Soichiro Koihtome (Les Fleurs du Mal). C’est Yoshihiko Umakoshi (Casshern Sins) qui a été choisi pour mener la direction de l’animation, et les premières images montrent qu’on se rapproche de l’identité d’un Casshern Sins. Les noms de Koichiro Sohotome (réalisateur d’épisode, Mushishi) et Keiichi Nozaki (L/R) pour les musiques furent ajoutés récemment. Notez, pour les OST, que le producteur britannique Trevor Horn (Pet shop Boys) y contribue.

Résumé Crunchyroll:

“Après un événement appelé THE REFLECTION, de nombreux humains autour du monde ont obtenu soudainement de puissants pouvoirs. Certains les ont utilisés pour aider l’humanité, d’autres pour servir leurs intérêts. Mais pourquoi et comment est-ce arrivé ?”

[MAJ] 02/06 à 10h25

Crunchyroll vient d’annoncer l’acquisition de la série, qui sera diffusée en juillet.

Source : ANN