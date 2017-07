Personnalité de la semaine : Stan Lee

Stan Lee a créé les plus grands super héros de Marvel. Mais le pape des comics est également passionné par les mangas et dessins animés, comme le rappelle sa collaboration récente sur The Reflection.

Né à New-York en 1922, Stan Lee s’investit dès son plus jeune âge dans l’industrie des comics. Il lui faut attendre la fin de crise économique post-guerre mondiale pour enfin émerger dans ce marché : avec l’aide du dessinateur Jack Kirby, ses séries lancées dans les années 60 deviendront des classiques de la pop-culture. Les quatre Fantastiques, Hulk, Spider-man, Daredevil, X-Men… autant d’icônes mondiales consacrées par leurs récentes sagas cinématographiques.

L’histoire d’amour entre Stan Lee et l’éditeur Marvel, paradisiaque, finit par tourner au vinaigre à la fin du siècle, et le scénariste prend son indépendance. A la tête de sa société POW !, il se décide alors à élargir ses activités… à 80 ans passés ! En 2009, Stan Lee se met à l’heure japonaise, avec un manga dessiné par Hiroyuki Takei (Shaman King), Ultimo, qui durera douze tomes jusqu’en 2015. En parallèle, le New-yorkais travaille sur le script de Heroman, manga illustré par Tamon Ohta qui deviendra en 2010 une série animée par le studio Bones !

En 2011, c’est un projet fou, mêlant plusieurs medias et nationalités, qui se concrétise. Le premier fascicule de Blood Red Dragon sort aux USA : le comics, scénarisé par Stan Lee et dessiné par Todd McFarlane (créateur de Spawn) présente un héros modelé sur Yoshiki, leader de X Japan. Après quelques années sous les radars, Stan Lee et sa mythique moustache sont de retour pour une nouvelle collaboration entre chaque bord du Pacifique, The Reflection, réalisée au studio DEEN par Hiroshi Nagahama (Mushishi, Detroit Metal City). Une série américano-japonaise diffusée en simulcast dans le monde entier… A 95 ans, Stan Lee est le plus connecté de tous les papys !