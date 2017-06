Quatre nouvelles séries en simulcast chez Crunchyroll !

Crunchyroll vient d’annoncer que ce sont près de 30 nouveautés qui devraient débarquer au sein de son catalogue cet été ! L’averse commence avec une première fournée contenant Sayuki Reload Blast, A Centaur’s Life, Restaurant to Another World et Classroom of the Elite.

Saiyuki Reload Blast commencera sa diffusion le 5 juillet, à 17h. Il s’agit de la suite directe de la saga des années 2000.

“Tandis qu’humains et démons vivaient enfin en paix dans notre monde, quelqu’un a tenté de ressusciter un ancien démon malfaisant. Résultat, tout un tas de créatures se met à attaquer sauvagement les hommes. Genjô Sanzô, un moine peu orthodoxe, entreprend un voyage vers l’Ouest pour endiguer cette déferlante maléfique. Il est accompagné de trois êtres aux puissants pouvoirs, mi-hommes, mi-démons. Après un long périple, le groupe arrive aux frontières de l’Inde, leur destination finale….”.

Centaur’s Life (voir le trailer) arrive le 9 juillet à 16h30. Cette production du studio Emon Animation contiendra 12 épisodes. Il s’agit d’une adaptation du manga de Kei Murayama.

“Entrer dans l’adolescence n’est jamais facile, surtout quand on est un centaure ! Himeno « Hime » Kimihara est une lycéenne douce et timide qui souhaite s’intégrer du mieux possible dans son école. Heureusement, elle n’est pas seule, car toutes ses camarades de classes sont également des créatures surnaturelles : des anges, des sirènes, des démons… Avec ses amies Kyôko (un satyre) et Nozomi (une dragonne), Hime mène une parfaite vie d’étudiante”.

Restaurent to Another World (Isekai Shokudô) arrive un peu plus tôt, le 3 juillet à 20h05. Cette adaptation du light novel de Junpei Inuzuka voit son animation être produite par Silver Link (Masamune Kun Revenge). Notez la présence du seiyû Junichi Suwabe (Victor dans Yuri On Ice).

“Il existe un restaurant situé au premier sous-sol d’un immeuble d’une rue commerçante, près d’un quartier de bureaux. Installé depuis 70 ans, vous le reconnaîtrez à son enseigne ornée d’un chat. En semaine, c’est un lieu tout à fait normal, mais dès le week-end, il n’est ouvert que pour des invités très spéciaux. Au cours de ces quelques heures, il accueille des convives affamés venus de mondes parallèles. Voilà pourquoi on le surnomme le « restaurant vers un autre monde »…

Classroom of the Elite (Yo-Zitsu – Yôkoso Jitsuryoku Shijô Shugi no Kyôshitsu e) est également une adaptation d’un light novel, mais de Syohgo Kinugasa. La réalisation de cette série signée du studio Lerche (Hamatora) est menée par Seijii Kishi (Assasination Classroom). La diffusion commencera le 12 juillet à 18h.

“Kiyotaka Ayanokôji intègre le prestigieux lycée Tokyo Kôdo Ikusei où, une fois le diplôme en poche, quasiment 100 % des élèves trouvent un travail ou sont reçus à l’université. Pas de chance, il rate l’examen d’entrée et se retrouve dans la classe 1-D où finissent tous les élèves à problèmes ! Mais au bout d’un mois, Kiyotaka et ses camarades de classe découvrent l’envers du décor et le terrible système sur lequel repose le fonctionnement de cette école… “.

